Eröffnung der 63. Briloner Michaeliskirmes

(Hier zu den Bildern) Bürgermeister Dr.Christof Bartsch: Liebe Brilonerinnen und Briloner, liebe Gäste und Kirmesfreunde!

brilon-totallokal: Hinein ins Vergnügen! Wir freuen uns, Sie zur 63. Briloner Michaeliskirmes vom 22. bis 25. September 2017 bei uns begrüßen zu dürfen!

Beim Gedanken an die Kirmestage freuen wir uns auf imposante und rasante Fahrgeschäfte, Spaß für Jung und Alt und viele gute Begegnungen. Der Duft der vielen kulinarischen Spezialitäten liegt uns in der Nase, bunte Verkaufsstände locken und gesellige Runden entstehen wie von selbst.

Hier mischen sich Moderne und Hightech mit Nostalgie und Tradition. Die Kirmes ist Familienfest und Partymeile zugleich. Zuckerwatte für die Kleinen, ein kühles Blondes für die Großen – und alle zusammen ab ins Karussell! Höhenfeuerwerk am Freitag, verkaufsoffene Geschäfte am Sonntag, Krammarkt am Sonntag und Montag, an allen Tagen Kirmesrummel und Programm in den Festzelten – wo sonst, wenn nicht auf unserer Kirmes, findet man für jeden Geschmack etwas?

Lassen Sie die vielen Eindrücke unserer Kirmes auf sich wirken. Fahren Sie eine Runde im Riesenrad auf dem Marktplatz und genießen Sie den Blick über unsere schöne Hansestadt. Wie wäre es, das Glück beim Lose ziehen herauszufordern? Oder möchten Sie lieber Ihr Geschick beim Dosen werfen beweisen? Bummeln Sie durch die Straßen, lassen Sie sich treiben, entfliehen Sie dem Alltag!

Los geht‘s am Freitagnachmittag mit dem traditionellen Fassanstich unter dem Rathausbogen – gemeinsam mit unserer Briloner Waldfee, Lina-Madlen Voß, Vertretern aus Rat und Verwaltung sowie Vertretern der Schausteller. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Blasorchester Brilon. Die Kinder aus den Kindergärten in Scharfenberg, „Die kleinen Besenbinder“, der Einrichtung St. Petrus und Andreas in Brilon sowie aus dem „Zwergenland“ in Madfeld werden zum Start der Kirmes wieder bunte Luftballons in den Himmel steigen lassen. So weiß auch das gesamte Umland: In Brilon ist wieder Kirmes!

Wie immer gilt ein besonderer Dank den Anliegern, die die nicht vermeidlichen Lärm- und Verkehrsbelästigungen ertragen, und den vielen fleißigen Organisatoren und Helfern, ob Verwaltungskollegen, Schaustellern oder Anderen, die zum Gelingen unserer Kirmes beitragen.

Wir heißen Sie alle herzlich in Brilon willkommen und freuen uns schon jetzt darauf, eine tolle Zeit auf der Michaeliskirmes 2017 erleben zu dürfen.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon