Waldjugendspiele 2017

brilon-totallokal: Am 21. September 2017 nahmen die 4. Klassen der St. Engelbertschule an den Waldjugendspielen teil. Beim Startpunkt am Waldrand bei Brilon-Petersborn wurden die fünf Klassen mit ihren Klassenlehrern und einigen Eltern begrüßt und nahmen von Revierförster Sebastian Schönnenberg und Doria Bauer vom Landesbetrieb Wald und Holz die Aufgabenbögen entgegen. Danach machten sich die Klassen nacheinander auf, um in etwa drei Stunden einen Rundweg mit spannenden Aufgaben zu durchlaufen. Bei schönstem Herbstwetter wurden gemeinsam Bäume bestimmt, ihr Alter geschätzt und vermutet, warum die Baumrinden zu einer Himmelsrichtung hin stärker mit Moos bewachsen sind.

Immer wieder war die Zusammenarbeit im Team gefragt, um gemeinsam die Fragen zu beantworten und die Aufgaben zu lösen, etwa um den Umfang einer mächtigen Fichte zu messen. Zwölf Kinder legten miteinander ihre Fingerspanne an den Stamm, dann wurde eifrig gerechnet. Ganz still wurde es zwischendurch, als jeder für sich den Naturgeräuschen lauschte. Großes Staunen herrschte später, als die Kinder links und rechts des Weges gewaltige Ameisenhaufen entdeckten. Mit Interesse wurden die fleißigen Tiere beobachtet, wie sie auf ihren „Straßen“ schwere Lasten schleppten und in den vielen Eingangslöchern der Ameisenhaufen verschwanden. Am Ende waren sich alle Kinder mit ihren Begleitern einig. Das war ein gelungener Vormittag, der ihnen die Bedeutung des Briloner Waldes als wertvoller Lebensraum auf besondere Weise nahegebracht hat.

Quelle: Christine Wolff, St. Engelbertschule Brilon

