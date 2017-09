CDU in Brilon und Patrick Sensburg verfolgen Wahlergebnisse

Brilon-Totallokal: Trotz des Regierungsauftrags musste die CDU deutliche Verluste hinnehmen…



brilon-totallokal: Am Kirmessonntag trafen sich die Briloner Christdemokraten und viele weitere Interessierte, um gemeinsam die Ergebnisse der Bundestagswahl zu verfolgen. Unmittelbar an der Kirmesmeile wurden im Gasthof „Zum Törchen“ die bundesweiten Fernsehsendungen und die Sauerländer Ergebnisse gezeigt. Trotz des Regierungsauftrags musste die CDU deutliche Verluste hinnehmen, was nach Meinung der Briloner Christdemokraten einer Aufarbeitung bedarf.

Der heimische Bundestagsabgeordnete bedankte sich besonders bei den vielen Ehrenamtlichen, die viel Zeit und Mühe in den Wahlkampf investiert haben. Bereits am kommenden Samstag, den 30. September laden die CDU Brilon, die Senioren Union und die Junge Union zum Familienfest an der Schützenhütte ein. Der heimische Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff wird sich unter die Gäste mischen und die Ergebnisse des Wahljahres 2017 einordnen.

Quelle: Jan Hilkenbach

