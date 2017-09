Brilon: Schlägerei am frühen Sonntagmorgen

Brilon (ots) – Auf der Petrusstraße, vor einer Gaststätte, kam es am frühen Sonntagmorgen (24.09.2017 03:45 h) zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit sechs beteiligten Personen. Drei Geschädigte (21, 26 und 27 Jahre) wurden mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Geschädigter (21 Jahre) wollte sich ggf. selbst in ärztliche Behandlung begeben. Nach Angaben der Geschädigten wurde die weibliche Person plötzlich und unerwartet von einem unbekannten Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Als ihre beiden männlichen Begleiter dazwischen gehen wollten, wurden diese mit mehreren Schlägen durch zwei unbekannte Männer zu Boden gebracht. Ein Mitarbeiter des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes erhielt ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Die beiden Tatverdächtigen konnten bislang unerkannt flüchten. Vor Ort befand sich zur Tatzeit eine größere Personengruppe (ca. 50). Personenbeschreibung der Tatverdächtigen:

a) männlich, ca. 28-30 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, mittellange schwarze Haare, bekleidet mit einem dunklen Hemd. b) männlich, ca. 28-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulöser Körperbau, Glatze, bekleidet mit hellblauem t-shirt.

