„Zu Fuß und mit dem Planwagen“

" kfd Antfeld" – Ziel war die Graf-Stolberg-Hütte und das Gipfelkreuz

brilon-totallokal: Antfeld. Mit dem Planwagen ging es mit 26 Frauen der kfd Antfeld und den Kutschern Josef und Günter vom Hof Wilke Mühle in Willingen-Usseln auf die Bergheide am Kahlen Pön. Ziel war die Graf-Stolberg-Hütte und für die Wanderfreudigen das Gipfelkreuz, das bei schönem Wetter eine tolle Fernsicht bot. Nach einer kräftigen Stärkung in der Hütte ging es durch eine wunderschöne Wiesenlandschaft zurück. Die Teilnehmerinnen erlebten einen stimmungsvollen und lustigen Nachmittag.“

Quelle: Claudia Schmitten – Olsberg-Antfeld

