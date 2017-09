Blonde Frau mit blauen VW-Golf gesucht

Brilon: (ots) – Am Sonntag um 17.20 Uhr stießen ein fahrradfahrendes Kind und ein Auto auf der „Unteren Bahnhofstraße“ zusammen. Das Kind wurde leichtverletzt. Die Polizei sucht nach einer VW-Golf-Fahrerin die als Zeugin in Frage kommt. Nach ersten Ermittlung fuhr das 6-jährige Kind über den Gehweg in Richtung Mosspringstraße. Im Bereich der Zufahrt zur dortigen Grundschule kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 43-jährigen Frau aus Brilon. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Laut Autofahrerin konnte der Unfall durch eine VW-Fahrerin beobachtet werden. Diese fuhr zur Unfallzeit mit ihrem blauen VW-Golf auf der „Unteren Bahnhofstraße“ in Richtung „Obere Bahnhof“. Am Steuer saß eine etwa 30-jährige blonde Frau. Die Dame wird gebeten, sich mit der Polizei in Brilon unter der Telefonnummer 02961 – 90 200 in Verbindung zu setzen.

