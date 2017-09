Im letzten Spiel geht es um den Aufstieg

Brilon-Totallokal: Brilon Lumberjacks fahren am Sonntag zu den Lippstadt Eagles

Nach einer bislang sehr erfolgreichen Saison wartet am Sonntag der letzte Gegner auf die Brilon Lumberjacks. Die American Footballer aus dem Hochsauerland spielen auswärts gegen die Lippstadt Eagles. Dabei können sie noch einmal alles dafür geben, sich den ersten Tabellenplatz in der NRW-Liga zu sichern – und damit gleich in ihrer ersten Saison den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse.

Kickoff ist um 15 Uhr in der Sportanlage Berge, Lipperweg, 59609 Anröchte-Berge.

Trotz aller Bemühungen der Lumberjacks kann es sein, dass die endgültige Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg noch nicht am kommenden Sonntag fällt. Denn noch steht das am vergangenen Wochenende ausgefallene Spiel des aktuellen Tabellenersten Iserlohn Titans gegen die Lippstadt Eagles aus. Auch davon hängt ab, wer am Ende der Saison auf welchem Tabellenplatz stehen wird.



Bild: Volle Konzentration auf das letzte Spiel der Saison: Die Brilon Lumberjacks bereiten sich auf die Lippstadt Eagles vor.

(Foto: Mario Polzer)

