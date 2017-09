Gerd Normann mit seinem Ehekabarett- Programm Willi & Lisbeth zerreden ihr Frühstücksei im Gasthof zur Post in Thülen.

Brilon-Totallokal: „Gerd Norman“ – Sie kennen keine Tabus. Sie reden über Brustbehaarung bei Frauen, Schweißfüße bei Männern…

brilon-totallokal: Thülen. Am Samstag, den 7.10. präsentiert der Kabarettist Gerd Normann um 20 Uhr sein Ehekabarett mit Willi & Lisbeth im Gasthof zur Post in Thülen. Wenn die Frau dem Mann dauernd sagt, er solle seine Socken nicht überall rumliegen lassen, dann ist es doch logisch, dass er sie irgendwann einfach an behält. Es ist wie im richtigen Leben, wenn der Kabarettist Gerd Normann sein sauerländisches Ehepaar Willi & Lisbeth auf der Bühne zum Leben erweckt. Willi und Lisbeth und sind seit über 40 Jahren mehr oder weniger glücklich verheiratet. Sie nörgeln aneinander herum, halten zusammen wie Pech und Schwefel und versuchen, die immer schneller werdende Welt in ihrem Sinne umzudeuten.

Sie kennen keine Tabus. Sie reden über Brustbehaarung bei Frauen, Schweißfüße bei Männern, Burn out durch zu viel Kratzen, die Liebe im Alter oder aneinander vorbei. Willi und Lisbeth bringen den Ehealltag pointiert auf den Punkt. Ausgestattet mit großem Sprachwitz und bestechender Beobachtungsgabe bereitet der Kabarettist die großen und kleinen Themen der Welt auf und dreht sie auf links. Ein Programm für Ehepaare und solche, die es werden wollen, waren oder sein könnten. Singles sind willkommen. Eintrittskarten gibt es direkt im Gasthof zur Post oder unter 01522/2654910. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Eintrittskarten: Die Ticketpreise liegen bei 12 €.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon