„Weihnachten im Schuhkarton“ START ab dem 01.10. in eine neue Runde

brilon-totallokal: 1173 Päckchen – diese Rekordsumme ging im letzten Jahr aus den Städten Medebach, Winterberg, Korbach, Frankenberg und Willingen an hilfsbedürftige Kinder in Polen und Weißrussland. Dafür hatte die Sammelstelle Deifeld alle Hände voll zu tun. Jetzt geht die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in eine neue Runde. Ab dem 01.10. können wieder selbst gepackte Schuhkartons abgegeben werden, und es sind sogar erneut neue Annahmestellen hinzugekommen. Es darf also wieder fleißig gepackt werden! Und die freiwilligen Helferinnen aus Deifeld sind bestens vorbereitet.

Da in jedem Jahr auch in der Sammelstelle Päckchen gepackt und unvollständige Pakete aufgefüllt werden, haben sie dafür bereits ihre Vorräte aufgestockt. Gar nicht so einfach bei den begrenzten Mitteln. Jedes Jahr aufs Neue ist es eine Gratwanderung zwischen „Oh, darüber würden sich die Kinder aber freuen!“ und „Nein, das ist zu teuer!“. Um die Finanzmittel aufzustocken, sind bereits wieder einige Spendenaktionen mit dem Verkauf frischer Waffeln geplant. In diesem Jahr bekommen die Frauen dabei Hilfe von den Firmlingen aus Deifeld und Wissinghausen – weitere freiwillige Helfer sind natürlich jederzeit willkommen. Neben selbst gepackten Schuhkartons freuen sich die Deifelder Frauen auch immer über Geld- oder Sachspenden

Mitmachen ist ganz einfach: Acht Euro pro Päckchen zurücklegen, die zusammen mit dem Schuhkarton als Spende zu einer der Abgabestellen gebracht werden. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen.

Weitere Informationen und eine Packanleitung gibt es unter https://www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/. Fragen können auch direkt an die Leiterin der Deifelder Sammelstelle, Jessica Figgen, gestellt werden unter 01608164686.

Adler-Apotheke

Hauptstr. 46, 59939 Olsberg

DocMorris Apotheke

Bahnhofstr. 3, 59939 Olsberg

Blumen-Lindner GbR

Briloner Str. 29, 34508 Willingen

Frau Dagmar Padberg

Auf dem Deich 16, 59955 Winterberg-Grönebach

Pauly Bücherwurm

Nuhnestr. 1, 59969 Hallenberg

Herrn und Frau Dieter und Marianne Pilger

Friedrichstr. 15, 35110 Frankenau

Frau Ann-Kathrin Scheufgen

Bolzerbahn 2, 59964 Medebach-Deifeld

Ulla Schleimer

Lange Fohre 5, 59955 Winterberg-Niedersfeld

Sarah Schleimer 5, 59955 Winterberg-Niedersfeld

Schuhhaus Weddemann

Oberstr. 21, 59964 Medebach

Werkers Welt

Mühlenhoff GmbH, Remmeswiese 23, 59955 Winterberg

