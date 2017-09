Freundes- und Förderverein für das Josefsheim aktiv

Brilon-Totallokal: Leitsatz “Gelungenes Leben ist Leben in Verbundenheit mit anderen Menschen”

brilon-totallokal: Olsberg. Der erst “junge” Förderverein möchte die Menschen mit Behinderung im Josefsheim Bigge, in Kooperation mit der Angehörigen- und Elternvertretung, ideell und finanziell unterstützen. Der gemeinnützige Verein will auch in Absprache mit dem JH-Beirat dort helfen, wo eine dringende allgemeine Notwendigkeit besteht. Die rund 60 Mitglieder helfen unter dem Leitsatz “Gelungenes Leben ist Leben in Verbundenheit mit anderen Menschen” und machen es sich zur Aufgabe, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung zu fördern. Das ehrenamtliche Engagement vieler Personen will der Vorstand besonders bei den Freizeitaktivitäten finanziell unterstützen. Beim diesjährigen Rollstuhlgeschicklichkeitsturnier haben wir den Teilnehmern bei der Siegerehrung Geschenk-Gutscheine überreicht und bei der Finanzierung von einem neuen Zeltdach geholfen (siehe Foto). Wer den Freundes- und Förderverein unterstützen möchte (Privatpersonen, Vereine, Gemeinschaften oder Firmen), durch eine einmalige Spende oder eine Mitgliedschaft, kann das jederzeit tun.

Kontaktdaten: Dr. Andreas Perniok, Olsberg (1. Vorsitzender) – Telefon: 02962/803-330 oder Walter Hoffmann, Winterberg (2. Vorsitzender) – Telefon: 02983/602. Interessenten können sich bei diesen Personen melden und sich über die Arbeit des Vereins und die angedachten Projekte informieren.

Foto: Das neue Zelt – hier mit der Musik- und Chorgemeinschaft vom Josefsheim – im Bild stehend: v. links Gerhard Freund (Geschäftsführung), Dr. Andreas Perniok und Walter Hoffmann (Vorstand), Winfried Cruse (Geschäftsführung)

Quelle: Walter Hoffmann

