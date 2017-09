Kartoffelbraten am Essigturm in Brilon-Wald mit Wiesngaudi unter den Kastanien

Brilon-Totallokal: Kartoffelbraten am Essigturm in Brilon-Wald am Sonntag, den 08. Oktober 2017 – Beginn ab 11:00 Uhr

brilon-totallokal: Auf dem ehemaligen Degussa-Gelände befindet sich das denkmalgeschützte und für das Ortsbild prägende Gebäude ‚Essigturm‘ als Wahrzeichen industrieller Entwicklung in Brilon-Wald.

Das traditionelle Brilon-Walder Kartoffelbraten soll in diesem Jahr an diesem besonderen Ort stattfinden. Zum geselligen Beisammensein lädt der Bereich an den alten Kastanien förmlich ein. Bei Kartoffeln aus dem Feuer, Hering ‚Hausfrauen Art‘ sowie Kaffee und hausgemachtem Kuchen, ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Zum Angebot werden bei Speisen und Getränken auch einige bayrische Spezialitäten gehören. Kinder werden bestens unterhalten.

Der Dorfverein ‚Brilon-Wald aktiv e.V. lädt alle herzlich ein und freut sich auf viele Besucher.

Willi O T T O /Brilon-Wald aktiv e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon