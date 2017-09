Second-Hand-Börse in der Elleringhauser Schützenhalle

Ein Basar für alles rund ums Kind – Nummernvergabe ab Mittwoch 20.00 Uhr per E-mail

brilon-totallokal: Elleringhausen. In diesem Jahr findet die Elleringhäuser Second-Hand-Börse für alles rund ums Kind am Samstag den 11.November 2017 von 10.00 -15.00 Uhr in der Schützenhalle statt.

Angeboten werden wieder gut erhaltene Herbst-und Winterkleidung in den Größen 56 – 176, Kinderwagen, Autositze, alles an Babyzubehör, Erstlingsausstattung, Fahrräder, Dreiräder und eine riesige Auswahl an Spielzeug. Zu dem kompletten Angebot an Kinderausstattung gibt es wieder eine großes Auswahl an aktueller Kommunionkleidung für Jungen und Mädchen.

Die Nummernvergabe für Verkäufer erfolgt in diesem Jahr, wegen der späten Herbstferien, schon am Mittwoch dem 04.10.2017 ab 20.00 Uhr, wieder per E-Mail. Wer etwas verkaufen möchte, muss ab 20.00 Uhr eine E-Mail mit Name, Vorname, Ort und Telefonnummer an boerse-elleringhausen@gmx.de senden. Bitte schnell sein. In den nächsten Tagen erhalten die Verkäufer, wieder per E-Mail, eine Antwort vom Veranstalter mit allen weiteren Informationen. Vor 20.00 Uhr eingegangene Mails werden nicht berücksichtigt und nur eine Nummer per E-Mail ist möglich.

Abgabe der zu verkaufenden Teile ist am Donnerstag 09.11.2017 von 16.00-18.30 Uhr und die Abholung am Sonntag 12.11.2017 von 10.00-11.00 Uhr

Der Erlös steht dem Eigentümer abzüglich 10% zu, die wieder einem gemeinnützigen Zweck gespendet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Nummer 2,00 €.

Während der Börse steht wie immer ein reichhaltiges Kaffee – und Kuchenbuffet, auch zum mitnehmen nach Hause, bereit. Stöbern lohnt sich also.

