Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

brilon-totallokal: Am Mittwoch, gegen 07:10 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Brilon mit einem Kleintransporter und einem Anhänger die Rüthener Landstraße (B 516) von Brilon kommend in Fahrtrichtung Warstein-Belecke. Während der Fahrt platzte vermutlich ein Reifen des Anhängers und der Anhänger geriet auf die Gegenfahrbahn. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-Jähriger aus Lüdinghausen mit einem Lkw die Rüthener Landstraße in die entgegengesetzte Richtung. Beim Ausweichen stieß sein Lkw mit dem Anhänger zusammen und geriet im weiteren Verlauf ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß dann der Lkw mit einem Pkw einer 27-jährigen Frau aus Lippstadt zusammen.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem noch der Pkw einer 34-jährigen Frau aus Brilon beschädigt. Der 48-Jährige Lkw-Fahrer und die 27-Jährige Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Kleintransporter, der Lkw und der Pkw der 27-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20000,- Euro. Die Rüthener Landstraße musste bis etwa 10:00 Uhr gesperrt werden.

Quelle: Polizei HSK