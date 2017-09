Motorrad/Cabrio-Tour des SC Silbach

Brilon-Totallokal: Mit 1.000 Oldtimern und Musik der 50/60/70 Jahre, eines der größten Treffen dieser Art in Deutschland

brilon-totallokal: Silbach. Auch in diesem Jahr hatte der Ski-Club Silbach e.V. zu einer Motorrad- und Cabrio-Tour für Mitglieder und Freunde eingeladen. Die Fahrt ging ins benachbarte Hessenland, überr Allendorf, vorbei an der Sackpfeife und Biedenkopf zur 2. größten Seefläche Hessens, den Aartalsee.

Anschließend gab es einen Besuch auf dem Nostalgie-Festival in Wettenberg, mit 1.000 Oldtimern und Musik der 50/60/70 Jahre, eines der größten Treffen dieser Art in Deutschland mit interessanten Exponaten und großem Flohmarkt.

Zurück über Münchhausen und Frankenberg nach Dreislar zum Benzingespräch bei unserem Skifreund Bernd in den „Gasthof zum Burghof“

