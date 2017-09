„Riegel vor“ 09. bis 15. Oktober 2017

Bereits zum fünften Mal schiebt die Polizei in Nordrhein-Westfalen mit der Präventionswoche „Riegel vor! Sicher ist sicherer“ den Einbrechern einen Riegel vor.

brilon-totallokal: Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit möchte die Polizei auf das Thema „Einbruchsschutz“ hinweisen, die Bevölkerung sensibilisieren und Tipps geben, die den Tätern die Einbrüche erschweren oder sogar unmöglich machen. Im Jahr 2016 sind die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl im Vergleich zu 2015 um 9.784 Fälle oder 15,7 % auf 52.578 in NRW deutlich gesunken. Dies ist die niedrigste Fallzahl in den letzten fünf Jahren. Auch im HSK sank die Zahl der Wohnungseinbrüche im letzten Jahr um etwa 15%. Im ersten Halbjahr 2017 sank die Wohnungseinbruchzahl im HSK sogar um über 45% auf 145 Einbrüche.

Die Polizei NRW ist den Zielen der Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ ein Stück näher gekommen. Trotzdem sind die Fallzahlen nach wie vor hoch. Bei einer Aufklärungsquote im HSK von etwa 21% im Jahr 2016 wurde zudem nur etwa jeder fünfte Einbruch aufgeklärt.

Dass man sich vor einem Einbruch schützen kann, zeigt, dass die Einbrecher immer häufiger scheitern. So blieb es im ersten Halbjahr 2017 bei fast jedem zweiten Einbruch im Sauerland bei einem Versuch. Hierbei spielen nicht nur die technischer Sicherungen an Fenstern oder Türen eine entscheidende Rolle. Auch das richtige Verhalten und aufmerksame Nachbarn können helfen, Einbrüche zu verhindern.

Wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden!

Die Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ baut deshalb auf drei wichtige Riegel gegen Einbrecher auf:

Lassen Sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten!

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Situationen! Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110!

Lassen Sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten.

Sichern Sie Ihr Zuhause – damit es Ihr Zuhause bleibt! Die Sorglosigkeit mancher Bewohnerinnen und Bewohner erleichtert vielfach eine Tat: Die Wohnungs- oder Haustür wird nur ins Schloss gezogen und nicht abgeschlossen. Der Schlüssel wird in sein vertrautes „Versteck“ unter der Matte gelegt, im Blumenkasten oder auf dem Türrahmen versteckt. Gut erreichbare Fenster, Balkon- oder Terrassentüren bleiben in Kippstellung und somit offen.

Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand. Alarmanlagen verhindern keinen Einbruch, sondern melden ihn nur. Einbruchmeldeanlagen ergänzen mechanische Sicherungen, erhöhen das Entdeckungsrisiko für Einbrecher und bieten somit zusätzlichen Schutz.

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis engagiert sich im Netzwerk „Zuhause sicher“. Dort haben sich Polizeibehörden, Hersteller von Sicherheitstechnik und Handwerker zusammengeschlossen. Auf Wunsch stellen die Experten der Polizei bei Ihnen vor Ort die Schwachpunkte im Ihrer Wohnungssicherung fest und machen Vorschläge, wie diese beseitigt werden können. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, diese Ein- oder Umbauten von den Handwerkern des Netzwerkes einbauen zu lassen. Diese wurden vorab vom Landeskriminalamt NRW überprüft. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie fach- und sachgerechte Einbauten erhalten.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Situationen und Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110

Jeder Bürger kann durch Aufmerksamkeit einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Tätern schwerer! Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über 110 informieren.

Gerade im Sauerland fallen verdächtige Autos und Personen viel eher auf. Wenn diese sich in Wohngebieten aufhalten, in dem sie sich unter normalen Umständen nicht bewegen oder sich gar auf fremden Grundstücken befinden ist die Polizei an diesen und ähnlichen Beobachtungen interessiert und bittet die Bevölkerung um entsprechende Informationen über den Notruf 110. Die Polizei nimmt jeden dieser Hinweise ernst und geht jedem Fall nach. Niemand muss Konsequenzen befürchten, wenn sich bei diesem Polizeieinsatz herausstellt, dass doch alles seine Richtigkeit hat.

Die Präventionswoche vom 09. bis zum 15. Oktober 2017 wird durch die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mit einer Vielzahl von Beiträgen und Veranstaltungen begleitet. So überreicht Landrat Dr. Schneider auf der Auftaktveranstaltung in der Sparkasse Meschede einer Familie die Präventionsplakette des Netzwerkes „Zuhause sicher“. Die Familie wurde selbst zum Opfer eines Einbruchs und ließ sich daraufhin von der Polizei über einen möglichen Einbruchsschutz beraten. Die Vorschläge der Beratung wurden konsequent umgesetzt und durch speziell geschulte Fachhandwerker eingebaut.

Gemeinsam mit den jeweiligen Bezirksdienstbeamten gehen unsere Berater in Arnsberg, Brilon und Meschede auf Präventionsstreife. Hierzu sind auch recht herzlich die Vertreter der heimischen Presse eingeladen. Am 12. Oktober werden die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention über eine Telefonhotline für Fragen erreichbar sein.

Die genauen Termine lauten:

Montag, 09.10.2017 14.00 Uhr Auftaktveranstaltung in der Sparkasse Meschede 19.30 Uhr Vortragsveranstaltung in der Sparkasse Meschede

Dienstag, 10.10.2017 11.00 Uhr Brennpunktorientierte Kriminalprävention – Präventivstreife in Meschede 15.00 Uhr Vortragsveranstaltung Senioren – VHS Marsberg 15.00 – 18.00 Uhr Gruppenberatung bei Haus & Grund Neheim e. V.

Mittwoch, 11.10.2017 11.00 Uhr Brennpunktorientierte Kriminalprävention – Präventivstreife in Arnsberg 14.30 Uhr Vortragsveranstaltung Senioren – Seniorentreff Sundern-Stockum 18.00 Uhr Vortragsveranstaltung in der Volksbank Winterberg

Donnerstag, 12.10.2017 10.00 bis 18.00 Uhr Telefonhotline – Experten am Telefon Herr Milhoff: 0291/98077-20 Herr Didam: 0291/90877-22 Herr Wüllner: 0291/90877-27 14.00 Uhr Brennpunktorientierte Kriminalprävention – Präventivstreife in Brilon 17.00 Uhr Gruppenberatung/Vortragsveranstaltung in Meschede, Wohnanlage „Rinschen Park“

Freitag, 12.10.2017 10.00 – 13.00 Uhr Beratung in der Sparkasse Meschede

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Startseite unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Quelle: Poliei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon