Sportliche Mitmachaktionen bei der GATE 2017

Brilon-Totallokal: Sportstars am Paderborn-Lippstadt Airport erleben

brilon-totallokal: Vom 30. September bis zum 1. Oktober bietet die GATE 2017 ihren Gästen wieder ein vielfältiges Programm am Paderborn-Lippstadt Airport. Dazu zählen wie schon im letzten Jahr eine Reihe von Mitmachaktionen sowie verschiedene Aussteller aus der Welt des Sports. Bei der zweiten Auflage der Erlebnismesse präsentieren sich diesmal unter anderem die Vereine SC Paderborn 07 und Arminia Bielefeld in der einmaligen Atmosphäre auf über 20.000 qm direkt am Rollfeld des Heimathafens.

Bei der GATE 2017 sind in diesem Jahr Vereine aus diversen Sportarten wie Fußball, Basketball, Baseball und Golf vertreten. Neben den Fußballern des SCP präsentieren sich auch die Paderborn Baskets und die Baseballer Untouchables. Für Besucher der GATE besteht die Möglichkeit, sich beim Torwandschießen oder beim Korbwurf mit den Profis zu messen. Auch Bogenschießen und Golf-Abschläge können vor Ort ausprobiert werden. Beim großen Messegewinnspiel werden zudem Fanartikel aus dem mobilen Fanshop des SC Paderborn sowie weitere Preise verlost.

Besucher erwartet an beiden Messetagen rund um den Quax-Hangar und direkt am Rollfeld des Airports zudem eine Vielzahl an tänzerischen und musikalischen Beiträgen. Auch ein Auftritt des Stargastes Schäfer Heinrich ist am zweiten Messetag geplant. Weiteres Highlight in diesem Jahr ist ein Human-Table-Soccer-Turnier. Hierbei können Fußballbegeisterte als lebende Tischkicker-Figuren ihr Können beweisen und tolle Preise, darunter sechs Freiflüge nach Mallorca, gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, dass es das Veranstaltungs-Format schafft, dass sich so viele Unternehmen und Vereine in der Region beteiligen und der Messe so zu ihrer Vielfalt verhelfen. Das Programm ist in diesem Jahr besonders abwechslungsreich und verspricht neben vielen Informationen auch viel Spaß für die Besucher“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter www.gatemesse.de.

Bildunterschrift (v.l.n.r.): Martin Hornberger, Geschäftsführender Vizepräsident und Gesamtgeschäftsführer SC Paderborn 07, Andrea Münstermann, Marketingreferentin Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, und Christian Hake, Geschäftsführer CAT marketing GmbH, mit dem SCP-Maskottchen Holli.

Bild: Paderborn-Lippstadt Airport / Quelle: Stefan Hensel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon