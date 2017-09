„Erfolgreiches Arbeitgebermarketing“: GEDIA erhält Sonderpreis der Südwestfalen Agentur

brilon-totallokal: Ein Blick auf den südwestfälischen Arbeitsmarkt zeigt: Bewerberinnen und Bewerber können sich zunehmend aussuchen, bei wem sie arbeiten möchten. Für Unternehmen heißt das: Positiv auffallen, bitte. Denn wer als attraktiver Arbeitgeber einen guten Ruf hat, kann seine offenen Stellen deutlich leichter besetzen. Um anderen Unternehmen Orientierung zu bieten und einen Fokus auf das Thema Arbeitgebermarketing zu richten, verlieh die Südwestfalen Agentur GmbH deswegen am 21. September in Iserlohn einen Sonderpreis für „Erfolgreiches Arbeitgebermarketing“. Der Gewinner: Die GEDIA Automotive Group aus Attendorn.

Mit weltweit 3.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro in 2016 hat sich GEDIA als starker Zulieferer von 15 internationalen Automobilherstellern positioniert. Spezialisiert ist das Unternehmen im täglichen Geschäft auf Karosserie-Leichtbau und Chassis-Komponenten. Doch geht der wirtschaftliche Erfolg nicht zwangsläufig mit einer hohen Bekanntheit von Unternehmen bei Jobsuchenden einher. In einem intensiven Prozess ist es GEDIA gelungen, gezielt am sogenannten „Employer Branding“ zu arbeiten. Beantwortet wurde in mehreren Schritten die Frage, wofür die Firma als Arbeitgeber steht und mit welchen Werten, Botschaften und Bildern GEDIA sich als Arbeitgeber dauerhaft profilieren möchte. Die gefundenen Antworten überzeugen – und dürften andere Unternehmen zum Nachahmen anregen.

Unternehmen müssen gewisse Attraktivität ausstrahlen

Im Rahmen der Verleihung des Unternehmerpreises Südwestfalen am 21. September in Iserlohn wurde deswegen in diesem Jahr zum ersten Mal der Sonderpreis für erfolgreiches Arbeitgebermarketing durch die Südwestfalen Agentur GmbH verliehen.

„Wir haben uns entschieden, – in Kooperation mit dem Unternehmerverlag Südwestfalen, der den Unternehmerpreis jedes Jahr ausrichtet – , dieses Jahr erstmalig den Sonderpreis für erfolgreiches Arbeitgebermarketing zu verleihen, um die Aktivitäten der Unternehmen zu unterstützen und bereits vorhandene, gute Beispiele aus Südwestfalen der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärt Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings bei der Südwestfalen Agentur. Die Südwestfalen Agentur führt im Auftrag von Wirtschaft und Politik der Region Regionalmarketing durch und zieht damit die Aufmerksamkeit von potenziellen Kandidaten und Bewerbern auf die Arbeitgeber in Südwestfalen. Das klare Ziel: Fachkräftesicherung. „Doch es geht nicht nur um Werbung für die Region“, so Ting. „Denn wenn wir erfolgreich Werbung für die interessanten Job-Perspektiven in Südwestfalen machen möchten, dann müssen auch die Unternehmen selbst eine gewisse Attraktivität ausstrahlen. Und das geht am Besten, wenn man sich als Unternehmen ernsthaft der Frage widmet, wofür man eigentlich als Arbeitgeber steht, und wie man das glaubhaft und pfiffig vermitteln kann.“

GEDIA überzeugt mit Mitarbeiter-Kampagne und messbaren Ergebnissen

Der Preisträger des Sonderpreises zeigt, wie das gehen kann: Der Automobilzulieferer aus Attendorn hat einen gut durchdachten Employer Branding Prozess aufgestellt, der alle Bereiche von Analyse über Strategie bis hin zu den Maßnahmen und der Erfolgsmessung abdeckt. „Wir haben in der Analysephase vor allem auch unsere Mitarbeiter eingebunden, um eine authentische Arbeitgebermarke zu entwickeln. Diese wird nun in umfangreichen Kampagnen umgesetzt, die unter anderem mithilfe von Testimonials und Mitarbeiter-Fotos aufzeigen, was GEDIA als Arbeitgeber auszeichnet“, erläutert Caterina Dreher, Leiterin Marketing bei GEDIA. „Gerade intern hat uns dieser Prozess auch dabei geholfen, Veranstaltungen und Materialien für unsere eigenen Mitarbeiter zu entwickeln, um das gemeinsame GEDIA-Gefühl zu stärken.“ Ein besonderer Schwerpunkt innerhalb der Marketingstrategie von GEDIA liegt zudem auf den Auszubildenden. Mit einem Azubiblog auf der Webseite, Präsenz auf Social-Media-Kanälen und einem Ausbildungs-Flyer und einem dazu passenden Film sowie diversen Angeboten für Schüler der ortsansässigen Schulen wird diese Zielgruppe angesprochen. Darüber hinaus können die Azubis auch durch die Teilnahme an Auslandsprogrammen die Internationalisierung des Unternehmens selbst erleben und dabei wichtige Erfahrungen sammeln. „Besonders überzeugt hat uns der umfassende Ansatz von GEDIA einerseits und die messbaren Resultate andererseits“, so Maria Arens, die als Key Account Managerin in der Südwestfalen Agentur GmbH den Auswahlprozess für den Sonderpreis geleitet hat. So ist beispielsweise die Fluktuation bei GEDIA durch die umgesetzten Aktivitäten signifikant gesunken.

Eigene Mitarbeiter sind größter Schatz – gerade in Südwestfalen

Noch ist in Südwestfalen das Thema bei weitem nicht überall angekommen: Die Unternehmenslandschaft in Südwestfalen ist von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt, die im produzierenden Gewerbe im B2B-Bereich, in Branchen wie Metallverarbeitung, Maschinen- und Anlagenbau oder als Automobilzulieferer tätig sind. Obwohl die Firmen erfolgreich sind, sind sie bei Arbeitnehmern oft nicht über die Orts- oder Kreisgrenze hinaus bekannt. Die Südwestfalen Agentur GmbH bietet zur Unterstützung der Unternehmen Arbeitgebermarketing-Trainings an, in denen Basis-Wissen und konkrete Tipps erlernt und umgesetzt werden können. Das Ziel: Die Unternehmen sollten durch Arbeitgebermarketing-Aktivitäten und mit einem abgestimmten Employer Branding-Prozess auftreten und sichtbar werden. „Doch noch haben viele Unternehmen nicht die Zeit, Energie oder auch die Motivation gefunden, sich dem Thema wirklich anzunähern“, erläutert Ting. Umso wichtiger sei es, mit dem Sonderpreis Orientierung zu geben. „Die Aktivitäten von GEDIA zeigen, dass Employer Branding und Arbeitgebermarketing nicht nur wichtig für die Unternehmen in Ballungsgebieten oder im DAX 30 sind, sondern auch und gerade für unsere erfolgreichen südwestfälischen Unternehmen, deren größter Schatz die Mitarbeiter der Zukunft sind“, resümieren Ting und Arens.

Bild: Marie Ting (4. von rechts), Leiterin Regionalmarketing bei der Südwestfalen Agentur, hat den Sonderpreis für „Erfolgreiches Arbeitgebermarketing“ an GEDIA aus Attendorn überreicht.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon