Frank Fischer „Gewöhnlich sein kann jeder“

Kulibri e.V. präsentiert : Am Samstag, den 14. Oktober 2017 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon

brilon-totallokal: Das neue Programm von Frank Fischer wird außergewöhnlich. Denn der Alltag ist oft gewöhnlich genug. Das muss nicht sein und deshalb nimmt Sie der vielfach ausgezeichnete Kabarettist mit in seine Welt voll verrückter Erlebnisse. Es ist ganz einfach, jeden Tag zu etwas Besonderem zu machen. Gehen Sie in der Mittagspause zu Media-Markt und fragen Sie den Verkäufer, ob Sie ihm helfen können. Oder bieten Sie der Dame hinter der Fleischtheke ein Stück Wurst an. Eine Anleitung für den ungewöhnlichen Moment im Leben. Denn gewöhnlich sein kann jeder.

„Die Mischung mit der Fischer aufwartet hat etwas ganz Eigenes, ist dynamisch und unverbraucht.“

(Göttinger Tageblatt)

„Frank Fischer zeigte sich als Komiker der Extraklasse mit gutem Draht zum Publikum.“

(Fränkische Nachrichten

Ausgezeichnet mit 18 Kabarettpreisen

Die Karten kosten 14 € im Vorverkauf und 16 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

Käpt´n Book

Buchhandlung Podszun,

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

per e-mail : kulibriev@aol.com

