Leistungsnachweis der HSK Feuerwehren in Arnsberg- Hüsten ein Erfolg

brilon-totallokal: Bei Sauerländer Herbstwetter wurde am vergangenen Samstag der von der Löschgruppe Arnsberg- Hüsten organisierte 27. Leistungsnachweis der Feuerwehren aus dem HSK erfolgreich durchgeführt.

Insgesamt 99 Gruppen (9 Einsatzkräfte) und Staffeln (6 Einsatzkräfte) stellten sich den vier Übungsteilen aus der feuerwehrtechnischen Einsatzübung, dem Staffellauf, Knoten und Stichen sowie dem theoretischem Fragenteil. Alle vier Übungsteile sind mit einer maximalen Zeitvorgabe versehen und es dürfen von den Gruppen/ Staffeln maximal 15/10 Fehlerpunkte gesammelt werden.

Auch in diesem Jahr haben neben den Übungsgruppen aus dem HSK auch wieder Gastgruppen aus Lohmar- Birk, Finnentrop- Ostentrop und Bad Wünnenberg- Fürstenberg sowie Bad Berleburg und Bad Laaspe am Leistungsnachweis teilgenommen.

Im Laufe des Tages verschafften sich stellv. Landrat Ferdi Lenze, der zuständige Fachdienstleiter des HSk Christoph Dürwald und stellv. Bezirksbrandmeister Ludger Schlinkmann einen Überblick über den Ablauf des Leistungsnachweises.

Zum Abschluss des Tages konnte KBM Bernd Krause fast alle Teilnehmer zum kameradschaftlichen Teil des Leistungsnachweises in der Schützenhalle Hüsten begrüßen, in der der Musikverein Hachen sowie die Showband Off beats für den richtigen Sound sorgte.

Bevor die Teilnahmeurkunden an alle 99 erfolgreichen Gruppen ausgegeben wurden, faste Bernd Krause den Tag in einigen Zahlen zusammen. Insgesamt 727 Teilnehmer haben an diesem Leistungsnachweis teilgenommen, davon 48 Feuerwehrfrauen. 89Feuerwehrfrauen und- männer waren in diesem Jahr erstmals beim Leistungsnachweis dabei. Ältester Teilnehmer war in diesem Jahr Heinz Georg Spies von der Feuerwehr Bad Berleburg- Arfeld.

Ferdinand Drescher, Pressesprecher/ Schriftführer / Feuerwehrverband HSK e.V.

