Wechsel im Management bei der „Olsberger Hütte“

brilon-totallokal: OLSBERG. Der Geschäftsführer der Olsberg GmbH, Ralf Kersting, wird zum 31.12.2017 das Unternehmen in seiner operativen Funktion verlassen, teilte das Unternehmen mit. Kersting wechselt zum 1. Januar 2018 in gleicher Funktion zur EGU-Gruppe in Dortmund. Die drei Familienstämme mit ihren aktuell 15 Gesellschaftern haben sich nach Aussage des Unternehmens auf eine mittelfristige strategische Ausrichtung und in diesem Zuge auch auf eine neue Geschäftsführung geeinigt.

Kersting wird aber weiterhin seinen Geschäftsanteil von 27 % an dem Unternehmen behalten. Zu Kerstings Nachfolgern als Geschäftsführer werde die Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 1. Januar 2018 Stefan Osebold, bisher kaufmännischer Leiter, und Ulrich Herrmann, bisher Leiter der drei Gusstechnik-Standorte Olsberg, Brilon und Königshütte, berufen. Dr. Volker Schulte komplettiere als Prokurist und Verantwortlicher für Technologie und Projektmanagement das neue Geschäftsführungsteam. Ralf Kersting: „Mit diesen drei Herren, die sich seit vielen Jahren kompetent und erfolgreich in unserem Unternehmen engagieren, setzen wir weiterhin auf die Kontinuität eines mittelständischen Familienunternehmens“.

Der 51 jährige Ralf Kersting wechselt als geschäftsführender Gesellschafter zur EGU – Gruppe in Dortmund, einem in der Branche bekannten Großhandel für Elektrotechnik mit über 500 Mitarbeitern. Kersting weiter: „Ich freue mich auf meine neue unternehmerische Aufgabe. Dennoch weiß jeder, der mich kennt, dass mir der Abschied von der „Olsberger Hütte“ und insbesondere von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht leicht fällt.“ Sein Lebensmittelpunkt, so Kersting, bleibe weiterhin Olsberg: „Ich bin hier aufgewachsen; hier sind Familie und Freunde, hier ist meine Heimat. Das bleibt auch so.“

Quelle: Marion Berkenkopf, Olsberg GmbH

