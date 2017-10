23. traditioneller Eggeabtrieb in Rösenbeck am 7. Oktober 2017 ab 14:00 Uhr

Brilon-Totallokal: Eggeabtrieb Rösenbeck, gelebte Dorfkultur vom Dorf, für`s Dorf!

brilon-totallokal: Am Samstag, den 7.Oktober findet in Rösenbeck bereits zum 23. Mal der traditionelle Eggeabtrieb statt. Um 14.00 Uhr setzt sich der Festzug, dessen Teilnehmer aus Rösenbeck, aber auch aus der Nachbarschaft kommen, in Bewegung. In traditionellen Kostümen gekleidet und mit festlich geschmückten Tieren, Traktoren und Wagen wird der Umzug von der Rösenbecker Hütte über die Altenfilsstraße zur Schützenhalle führen. Die Ortsdurchfahrt ist daher ab 13.30 Uhr während des Umzuges gesperrt.

In der wunderbar dekorierten Schützenhalle erwartet die Gäste ein Programm mit dem Musikverein Bontkirchen, der mit seinen Auftritten bereits bei den vergangenen Schützenfesten für Begeisterung und große Stimmung sorgte. Es wird ein großes Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Kuchen und Torten angeboten. Natürlich gibt es auch Würstchen und Steaks vom Grill. Und die beliebte Cocktailbar wird ebenfalls nicht fehlen. Der Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck e.V. richtet dieses Fest nun zum 3. Mal aus und freut sich auf viele Gäste. Er setzt damit eine Tradition fort, welche der „Gemischte Chor Rösenbeck“ im Jahr 1994 erstmals ins Leben rief und zu dem machte, was es heute ist, … eine Riesengaudi für Jung und Alt.

