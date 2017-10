Auf den Spuren in die Urzeit- Salzteighandabdrücke wie echte Fossilien

Brilon-Totallokal: Im Rahmen eines Projektes besuchten die Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth in Brilon den Dinosaurier im Haus Hövener.

brilon-totallokal: Die Kinder erfuhren, dass früher echte Dinos in Brilon lebten und einer von ihnen Iguanodon heißt. Die Knochen von diesem Dinosaurier sind im Museum ausgestellt. Wenn Knochen mit Sauerstoff in Kontakt kommen, werden sie porös. Daher betrachteten die Kinder die echten und wertvollen Knochen in einer Vitrine. Zur Vorbereitung auf den Besuch hatten die Kinder sich ausführlich mit der Urzeit und dem Leben und Aussterben der Dinos und den vielen verschiedenen Namen auseinandergesetzt. Besonders das Herstellen von Hand-und Fußabdrücken in Salzteig faszinierte die Kinder. Diese wurden nach dem Trocknen wie echte Fossilien angemalt.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

