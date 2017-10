Ausstellung des Briloner Hospizverein

Brilon-Totallokal: „Würde am Lebensende“

brilon-totallokal: Großformatige Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit bieten die Mitarbeitenden des Hospizverein Brilon Interessierten mit der Ausstellung „Würde am Lebensende“ im Foyer des Briloner Rathaus an. In einem Bilderreigen wird gezeigt, wie Menschen auf ihren letzten Lebenswegen Momente des Glücks durch und mit anderen zu teil werden kann. Denn das ist wesentlicher Bestandteil der Hospizarbeit: Dem Leben nicht mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben.

Für den Einen gehört die Zeitung zum Frühstück dazu, für die Nächste der wöchentliche Friseurbesuch und das selbst zubereitete Mittagessen, wieder ein Anderer geht jede Woche zur Chorprobe oder zum Sport oder liebt Wanderungen in der Natur. Viele dieser Dinge wecken angenehme Erinnerungen und machen uns als Menschen mit all seinen Facetten und Möglichkeiten aus – auch in schweren Situationen. Besonders Menschen am Lebensende wünschen sich, aus diesen lieb gewonnen Gewohnheiten Kraft zu schöpfen. Mit Unterstützung des ambulanten Hospizvereins Brilon kann es gelingen, Leben bis zum Schluss zu gestalten. Für jeden einzelnen Menschen so wie sie es wünschen und brauchen.

Machen Sie sich selbst ein Bild von unserer Arbeit mit beispielhaften Bildern der Deutschen Palliativstiftung von Menschen am Lebensende, dazu lädt der Hospizverein Brilon Sie ein.

Ort, Zeit und Gespräche

Die Ausstellung „Würde am Lebensende“ ist vom 13.10. bis 3.11.2017 im Foyer des Briloner Rathauses zu sehen. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 13.10.2017, um 11 Uhr statt. Im Rahmen der Ausstellung laden die Mitarbeitenden vom Hospizverein Brilon auch zu Gesprächen ein:

mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Kontakt Hospizverein Brilon

www.brilon-hospiz.de • Hospiz-Mobiltelefon 0175/6316641

