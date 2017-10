HOPPECKE feiert 90. Geburtstag mit über 1000 Mitarbeitern

Brilon-Totallokal: Auf einem großen Familiennachmittag konnten die Mitarbeiter ihren Familien ihre Arbeitsplätze zeigen

brilon-totallokal: Das Briloner Unternehmen HOPPECKE hat am Wochenende seinen 90. Geburtstag gemeinsam mit über 1000 Mitarbeitern und deren Angehörigen auf dem Werksgelände in Brilon-Hoppecke gefeiert. Auf einem großen Familiennachmittag konnten die Mitarbeiter ihren Familien ihre Arbeitsplätze zeigen. Bei einem internen Teamspiel, an dem rund 70 Mitarbeiter teilnahmen, gewann das Siegerteam eine einwöchige Reise nach China, dem weltweit zweitgrößten HOPPECKE-Standort.

HOPPECKE wurde am 27. September 1927 von Carl Zoellner gegründet. Heute führt Dr. Marc Zoellner das Familienunternehmen in vierter Generation. Der Hersteller von Batterien und Energiespeichersystemen beschäftigt weltweit rund 2000 Mitarbeiter an über 20 internationalen Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 410 Mio. Euro.

