Tastschreib-Kurse für Kinder in den Herbstferien

Brilon-Totallokal: „10-Finger-Tastschreiben“ am Computer

brilon-totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet in der ersten Woche der Herbstferien Tastschreib-Kurse für Kinder an. Diese erlernen mithilfe einer neuen wissenschaftlichen Methode und viel Spaß innerhalb einer Woche das „10-Finger-Tastschreiben“ am Computer. Der Kurs richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.

In Brilon findet der Kurs vom 23.10. bis zum 27.10. vormittags von 09:15 bis 11:30 Uhr im EDV-Raum der VHS im Volksbankcenter statt. In Olsberg wird derselbe Kurs im gleichen Zeitraum nachmittags von 14:15 bis 16:30 Uhr im EDV-Raum der Hauptschule angeboten.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind online unter www.vhs-bmo.de oder telefonisch unter 02961-6416 (Brilon) sowie 02962-3080 (Olsberg) möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon