3. Qualifikationsrunde zum Deutschland-Cup.

Brilon-Totallokal: Teilnahme am Deutschland-Cup rückt für 15 Briloner RhönradlerInnen in greifbare Nähe

brilon-totallokal: Die letzten wertvollen Wettkampfpunkte konnten die RhönradturnerInnen aus ganz Westfalen am letzten Septemberwochenende in Finnentrop holen. In diesem 3. Qualifikationswettkampf traten alle Vereine des Westfälischen Turnerbundes (WTB) an. Aufgrund des neuen Wettkampfsystems können sich nur noch jeweils sechs TurnerInnen pro Altersklasse qualifizieren (vorher waren es die zehn Besten). Von den 26 Briloner RhönradlerInnen schafften es 21 unter die ersten Zehn, davon konnten sich 15!! für den Vorentscheid zum Deutschland-Cup, der am 7. Oktober in Arnsberg stattfindet, qualifizieren. Somit stellt Brilon auch in diesem Jahr in den Altersklassen 11/12 und 13/14 fast alle Turner des WTB. Beim Vorentscheid in Arnsberg werden WTB und RTB (Rheinischer Turnerbund) zusammen als NRW-Turnerbund bewertet. Hier können sich jeweils zwei pro Altersklasse aus dem WTB und zwei aus dem RTB für den Deutschland-Cup qualifizieren.

Die Wertungen:

Sprung

Ak15/16: 1. Paula Krolla, 2. Latoria Soltmann

Ak 13/15: 4. Inken Albaum, 5. Beyza Kantar, 11. Lea Neuß, 12. Annika Caspari

Spirale:

Ak 13/14: 5. Annika Caspari

Gerade:

Ak7/8: 1.Svea Tillisch, 2. Elif Kantar

Ak 9/10: 1. Thea Mielke, 5. Amelie Albaum, 6. Amelie Fritsch, 13. Lina Becker

Ak 11/12: 1. Tina Hohmann, 2. Luise Abeler, 3. Maria Fritsch, 9. Jamie Krämer, 13. Yaell Westermann, 11. Luna Westermann, 22.- Marielen Großmann

Ak13/14: 1. Inken Albaum, 2. Lea Neuß, 3. Beyza Kantar, 11. Maja Giese, 24. Annika Caspari

Ak15/16: 1. Paula Krolla, 2. Latoria Soltmann, 7. Finn-Luca Westermann, 9. Alina Böhner,

Ak 17/18: 3. Ria Schmitz, 8. Sarah Hohmann

Ak19-25: 8. Julia Lüthgen

Für den Vorentscheid zum Deutschland-Cup haben sich qualifiziert:

Luise Abeler, Tina Hohmann, Maria Fritsch, Yaell Westermann, Jamie Krämer, Annika Caspari, Inken Albaum, Lea Neuß, Beyza Kantar, Paula Krolla, Latoria Soltmann, Finn-Luca Westermann, Alina Böhner, Ria Schmitz, Sarah Hohmann

BU: Briloner 15 RhönradlerInnen treten beim Vorentscheid zum Deutschland-Cup an. Hier mit Trainerinnen und Wettkampfrichterinnen (v.l.): Jule Bunse, Silvia Rummel, Anke Becker, Julia Lüthgen, Leonie Kienz und Elina Frigger

Quelle: Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon