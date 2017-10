Auftakt zur Caritas-Mitgliederkampagne im Altkreis Brilon und Waldeck

Brilon-Totallokal: Hilfe durch dich „Die herzlichste Formel der Welt“

brilon-totallokal: Altkreis Brilon /Waldeck. Ein Herz zum Quadrat. Hilfe, die durch einen Bruchstrich geteilt und dadurch zugleich getragen wird. Denn unterm Strich bist du gefragt: Hilfe durch dich ist gleich Liebe hoch zwei. Mit dieser herzlichsten Formel der Welt tritt die Caritas im Erzbistum Paderborn in einer Kampagne an die Menschen heran. „Wir suchen Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen“, sagt Alice Lessing vom Mitgliederwesen im Caritasverband Brilon. Wie verschieden das Engagement aussehen kann und wie es sich anfühlt, das können Interessierte am Sonntag, 15. Oktober, zwischen 16 und 19 Uhr in der Auftaktveranstaltung erfahren.

Zum lokalen Auftakt der Mitglieder-Kampagne lädt die Caritas Brilon alle Mitarbeitenden, Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter ein, um sich über die Inhalte und Ziele zu informieren. „Willkommen sind natürlich auch Bürger, die sich für Soziales und Zwischenmenschliches interessieren und sich gerne engagieren wollen. Nicht irgendwo, sondern direkt bei uns vor Ort“, lädt Alice Lessing ein und verspricht: „Beim Kampagnen-Start gilt der Dreitakt: Hören, Sehen, Mitmachen.“ An Stationen wie „Herzhaft, die Kochshow“, „Guerilla-Gardening für mehr Nächstenliebe“ oder „Gegen Herzeleid hilft nur die Liebe: Filme zum Mitfühlen“ werden Aktionsideen zur Kampagne ganz praktisch vorgestellt. Und Mit-Machen ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Der Caritasverband Brilon, dessen Gebiet sich über die Dekanate Hochsauerland-Ost und Waldeck erstreckt, zählt aktuell rund 2.000 Mitglieder. „Und jede einzelne Stimme zählt, wenn wir unser anwaltschaftliches Mandat auch für Menschen am sogenannten Rande der Gesellschaft wahrnehmen“, unterstreicht Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon. Als Mitglied kann man die Caritas sowohl durch ehrenamtliches Engagement als auch durch den Mitgliedsbeitrag unterstützen. Bei beiden Wegen gilt: „Hilfe durch dich potenziert sich“, sagt Alice Lessing: „Wer hilft, bekommt unglaublich viel zurück.“

Info: Einladung zum Auftakt



Die Auftaktveranstaltung der Mitglieder-Kampagne „Hilfe durch dich“ beginnt am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr in der Caritas-Werkstatt Hinterm Gallberg in Brilon. Um Anmeldung wird bis zum 12. Oktober gebeten (info@caritas-brilon.de oder Telefon 02961 – 971918). Weitere Informationen zur Kampagne unter www.hilfe-durch-dich.de oder bei Alice Lessing unter Telefon (0 56 31) 5 06 46 88.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

