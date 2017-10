Herbstferien-Programm in der Stadtbibliothek

Brilon-Totallokal: „Aus alt mach schön!“

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 26. Oktober 2017, lädt die Stadtbibliothek Brilon Kinder ab 7 Jahren zur Veranstaltung „Aus alt mach schön!“ ein. Aus alten Büchern entstehen witzige neue Dinge. Die Bibliothek weist darauf hin, dass es sich um das gleiche Programm handelt, das schon in den Sommerferien durchgeführt wurde.

Am Freitag, den 27. Oktober 2017, findet eine Buchwerkstatt für Kinder von

8 bis 11 Jahren in der Stadtbibliothek Brilon statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Fantasiereisen“. Kleine Spiele, Mitmachaktionen und das Schreiben einer eigenen kleinen Geschichte stehen auf dem Programm.

Beide Veranstaltungen beginnen um 15.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ab Dienstag, den 10. Oktober 2017, nimmt die Bibliothek Anmeldungen entgegen Tel. 02961 / 794460.

Quelle: Ute Hachmann

