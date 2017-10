Interkulturelle Woche mit Schnupperunterricht

Brilon-Totallokal: Im Globus stehen jetzt Frauen im Fokus

brilon-totallokal: Sprache lernen, Kultur genießen: Im Rahmen der Interkulturellen Woche öffnet das Caritas-Projekt „Globus – Gemeinsam Leben und Lernen in Deutschland“ sein Klassenzimmer. Den Globus besuchen EU-Bürger, Spätaussiedler, anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge, um die kulturellen Besonderheiten Deutschlands kennenzulernen und auch, um Kontakte zu knüpfen. Ganz lebenspraktisch wird Alltagswissen vermittelt sowie Themen aus dem aktuellen Zeitgeschehen aufgegriffen. Zum ersten „Offenen Klassenzimmer“ laden Kursleiterin Tatjana Dinkel und ihre Sprachschüler Interessierte zu einer gemeinsamen Unterrichtsstunde zum Thema Essen und Trinken ein. In dem Anschauungs- und Mitmach-Unterricht werden Methoden der Erwachsenenbildung vermittelt und Literaturempfehlungen gegeben. Auch wird ein internationales Frühstück angeboten. Das Offene Klassenzimmer findet am Dienstag, 10. Oktober 2017, von 10 bis 12 Uhr in der Caritas-Geschäftsstelle Scharfenberger Str. 19 in Brilon statt. Weitere Informationen bei Simone Geck vom Caritas-Fachdienst Integration und Migration (s.geck@caritas-brilon.de, Telefon 02961 – 9719 29).

Auf vielfachen Wunsch richtet der Caritasverband Brilon einen Nachmittags-Deutschkurs für Frauen ein. „Fokus – Deutsch lernen von Frau für Frau“, heißt das Angebot, das immer mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes Brilon, Scharfenberger Straße 19, stattfindet. Als ehrenamtliche Schulungskraft lehrt die pensionierte Lehrerin Mechthild Blocks in diesem Anfängerkurs zunächst das (lateinische) Alphabet. „Interessierte Frauen können jederzeit einsteigen. Dieses Sprachangebot eignet sich auch sehr gut für Späteinsteiger, also für Frauen, die schon länger in Brilon und Umgebung sind, jedoch aus familiären oder anderen Gründen noch keine Gelegenheit hatten, Deutsch zu lernen“, lädt Ingrid Asmus vom Caritas-Fachdienst Integration und Migration ein. Erstkontakt gerne mittwochs um 15 Uhr oder bei Nachfragen über Ingrid Asmus (i.asmus@caritas-brilon.de, Telefon 02961 97 19 53).

BU.: Tatjana Dinkel (r.) und Simone Geck.

Foto: Caritas Brilon / Quelle: Sandra Wamers

