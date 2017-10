Neue Kurse bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Die VHS in Olsberg bietet neue Kurse an

brilon-totallokal: Am Dienstag, den 17. Oktober, findet die Info-Veranstaltung „Riegel vor – Sicher ist sicherer“ statt. Herr Thomas Wüllner vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei in Meschede wird über die aktuelle Kriminalitätslage, über Ursachen, Entstehung und Begehungsweise von Straftaten insbesondere Einbruchsdelikten, sowie deren Vermeidung aufklären. Die Veranstaltung findet um 19:00 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Am Donnerstag, den 19. Oktober, wird in Kooperation mit der Stadtbücherei in Olsberg eine Informationsveranstaltung zum Thema „Onleihe“ angeboten. Hier wird den Teilnehmenden die neue „Onleihe“-Plattform der Stadtbücherei vorgestellt. Diese beinhaltet neben Büchern, Zeitschriften und Filmen auch sogenannte E-Learning-Angebote aus unterschiedlichen Bereichen, etwa Sprachen, IT oder Softskills. Die Nutzung der Angebote wird erklärt und es gibt genug Raum für individuelle Fragen der Teilnehmenden. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr und ist ebenfalls kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist auch hier erwünscht.

Ein Grundlehrgang für Kindertagespflegepersonen startet am Freitag, den 20. Oktober. Der absolvierte Grundlehrgang ist eine Voraussetzung, um vom Jugendamt die Erlaubnis für eine Tätigkeit als Kindertagespflegeperson zu erhalten. In dem Lehrgang werden wesentliche Themen wie Förderung und Bildung von Kindern sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern vermittelt. Der Kurs findet alle zwei Wochen freitagabends von 17:30 bis 21:45 Uhr sowie samstagvormittags von 09:00 bis 13:45 Uhr im Katholischen Familienzentrum St. Martin in Olsberg-Bigge statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind online unter www.vhs-bmo.de, per mail unter olsberg@vhs-bmo.de oder telefonisch unter 02962-3080 möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

