VHS Kurs für aktive Senioren „Whats App“

Brilon-Totallokal: Whats App einrichten und nutzen

brilon-totallokal: Sie wollen mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben? Sie haben ein Smartphone, aber noch wenig Erfahrungen im Umgang mit Messenger-Programmen? Whats App ist die weltweit meistgenutzte Nachrichten-App (Text, Bild, Video, Sprache). Lernen Sie die Einrichtung und Nutzung kennen und erhalten Sie viele Tipps und Sicherheitshinweise. Der Kurs läuft über zwei Abende und beginnt am Dienstag, 17.10.2017 um 17 Uhr 30 in Brilon.

Smoothies – leckere Vitaminbomben haben Saison

In diesem VHS-Kurs werden leckere saisonale Smoothies und eine Rohkostsuppe hergestellt. Die Teilnehmenden erfahren viele über Nährstoffe, Zusammensetzung und Wirkung

Der Kurs findet am Dienstag, 17.10.2017 ab 17 Uhr 30 in Brilon statt. Information und Anmeldung: VHS Brilon, 02961-6416

Quelle: Michael Klaucke / VHS Brilon

