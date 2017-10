Anmeldung der Lernanfänger an der St. Engelbertschule für das Schuljahr 2018/2019

Brilon-Totallokal: Schulpflichig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2011 bis 30.09.2012 geboren sind.

brilon-totallokal: Die Anmeldung der Lernanfänger 2018 an der St. Engelbertschule, Kath. Bekenntnisschule, ist in der Zeit vom Dienstag, 07.11.2017 bis zum Donnerstag, 09.11.2017 jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr sowie zusätzlich am 08.11.2017 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr möglich.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um sofortige telefonische Terminabsprache in der Zeit von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr unter der Nummer 02961 / 96320. Zur Anmeldung bringen Sie bitte Ihr Kind, das ausgefüllte und von beiden Erziehungsberechtigten unterschriebene Formular zur Schulanmeldung (liegt in den Kindergärten aus) sowie eine Kopie der Geburtsurkunde mit. Nähere Informationen zu weiteren erforderlichen Unterlagen zur Schulanmeldung hängen im Kindergarten aus.

Quelle: Monika Hülsenbeck, St. Engelbertschule

