Anmeldung für das Kindergartenjahr 2018 / 2019

Brilon-Totallokal: Plätze im Kombinierten Kindergarten St. Andreas frei

brilon-totallokal: Für das Kindergartenjahr 2018/2019, das am 1. August 2018 beginnt, läuft die Anmeldefrist. Den Kombinierten Kindergarten St. Andreas des Caritasverbandes Brilon besuchen Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren in drei Gruppen. Kinder mit und ohne Behinderung lernen und spielen zusammen. Die Gruppengröße ist auf 15 Kinder begrenzt. Die Einrichtung liegt zentral in der Briloner Innenstadt. Ab sofort können Eltern ihre Kinder bis zum 15. November 2017 anmelden. „Möchten Sie die Einrichtung, das Konzept mit seinen Betreuungsangeboten, Öffnungszeiten näher kennenlernen, sprechen Sie uns gerne an“, lädt Einrichtungsleiterin Birgit Kürmann ein. Kontakt via Telefon (02961) 1580.

Auch für das laufende Kindergartenjahr sind aktuell im Kindergarten St. Andreas noch Plätze für U-Drei-Kinder frei.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon