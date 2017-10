„Herbst-Disco“ für Menschen mit und ohne Behinderung

Brilon-Totallokal: In ungezwungener Atmosphäre tanzen und mit netten Leuten ins Gespräch kommen…

brilon-totallokal: Die Bewohner und Werkstattbeschäftigten mit Behinderung des Caritasverbandes Brilon und deren Angehörige sowie alle jungen Menschen, die Freude an Tanz und Bewegung haben, sind herzlich eingeladen zur „Herbst-Disco“.

Sie findet am Freitag, 13.10.2017, ab 19 Uhr im Disco-Kellerraum des Alfred-Delp-Hauses in Brilon statt. In ungezwungener Atmosphäre kann man tanzen und mit netten Leuten ins Gespräch kommen. Ausgerichtet wird die Disco von der Angehörigenvertretung der Caritas-Wohnhäuser.Der Eintritt beträgt 2 Euro.

