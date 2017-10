SPD-Ortsverein Brilon lädt zur Vorstandssitzung ein

Brilon-Totallokal: Bundestagswahl 2017 – Eine gemeinsame Analyse mit Dirk Wiese

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 18.Oktober 2017, lädt die Briloner SPD ab 19:30 Uhr zur Vorstandssitzung in das Hotel Starke am Markt in Brilon ein. Um die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 gemeinsam mit Dirk Wiese (MdB) zu analysieren und die verschiedenen Themenschwerpunkte aufzuarbeiten, sind alle Mitglieder der SPD herzlich zur nächsten Vorstandssitzung eingeladen. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung wird die anstehende Kommunalwahl im Jahr 2020 sein.

„Das Ergebnis der Bundestagswahl ist eine herbe Niederlage. Aber jetzt haben wir die Aufgabe uns als stärkste Kraft in der Opposition im Deutschen Bundestag neu aufzustellen.

Ich habe jedenfalls den Anspruch, mich auch in den kommenden vier Jahren mit all meiner Kraft für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Sauerland einzusetzen“, so der heimische Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende Dirk Wiese.

Quelle: Dirk Wiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon