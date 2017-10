Wandern & Inklusion auf dem Waldfeenpfad mit dem Kneipp-Verein!

Brilon-Totallokal: Der Kneippverein Brilon eV bietet im Oktober eine leichte Wanderung auf dem Waldfeenpfad in Brilon an.

brilon-totallokal: Gemeinsam erforschen einige Bewohner der Caritas-Wohnheime mit anderen interessierten TeilnehmerInnen den schönen Erlebnisweg und meistern dort einige Aufgaben. Stattfinden soll die Wanderung am 28. Oktober ab 14.00 Uhr.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Haus Gruß. Begleitet wird die Tour von Landschaftscoach Sigrid Bork und Caritas-Mitarbeiterin Nadine Gebauer. Alle Teilnehmer zahlen einen Kostenbeitrag von 4,– Euro am Veranstaltungstag. Anmeldungen an kontakt@kneippverein-brilon.de oder info@adler-apotheke-brilon.de .

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon