brilon-totallokal: Benefizkonzert des Lions Clubs Brilon-Marsberg zum Jubiläum „100 Jahre Lions Clubs International“ mit dem Heeresmusikkorps Kassel am 14. November 2017 um 19.30 Uhr in der Schützenhalle in Brilon

„We serve – Wir dienen“ lautet der Wahlspruch der Lions. Ob in Kinder- und Jugendprojekten vor Ort, bei der Unterstützung Sehbehinderter oder in Ländern der Dritten Welt – Lions engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe brauchen. Dabei kümmern sie sich um die Mitmenschen in Ihrer Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in aller Welt.

Mit 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit ist Lions Clubs International eine der größten Hilfsorganisationen der Welt. Lions initiieren eigene Projekte oder unterstützen nützliche Projekte von Partner- Organisationen. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe.

Im Jahr 1945 war Lions Clubs International maßgeblich an der Gründung des Sektors der Nichtregierungsorganisationen bei den Vereinten Nationen beteiligt und hat bis heute einen Konsultarstatus als beratender Partner mit der UNO.

In diesem Jahr feiert die Lions Organisation Ihren 100. Geburtstag. Als Ziel hat man sich daher gesetzt, die Lebenssituation von 100 Millionen Menschen weltweit zu verbessern. Dies geschieht im Wesentlichen durch vor Ort geplante und durchgeführte Activities.

So wurden z. B. durch den seit acht Jahren verkauften Adventskalender in Brilon und Marsberg Kinder- und Jugendprojekte vor Ort im Wert von über 112.000,- € unterstützt. Sehr viele Kinder in den Schulen und Kindergärten beider Städte werden mit dieser Hilfsaktion in unterschiedlichen Bereichen wie Sprachförderung, Integration usw. gefördert. Auch der Überschuss aus dem geplanten Benefizkonzert soll direkt für Projekte in beiden Städten verwendet werden.

Als Schirmherr der Veranstaltung hat Prof. Dr. Patrick Sensburg zugesagt. Der heimische Bundestagsabgeordnete ist selbst Mitglied des Lions Clubs Brilon-Marsberg und

zudem als Oberstleutnant aktiver Reserveoffizier. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. In Marsberg sind die Karten bei „Henke Wäsche und Lederwaren“ im Kaufhaus Henke, in Brilon bei der Volksbank und im Bistro „In Foro“ in der Sparkasse erhältlich.

Erwachsene zahlen im Vorverkauf 14,- € und an der Abendkasse 17,- €. Für Schüler, Studenten und Rentner betragen die Kartenpreise im Verkauf 9,- € und an der Abendkasse 11,- €. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Es gilt für alle Plätze freie Platzwahl. Vor und nach dem Konzert ist für kühle Getränke gesorgt. Lions Präsident Hubertus Schulte und seine Freunde vom Lions Club Brilon-Marsberg hoffen auf eine große Nachfrage und freuen sich auf viele Besucher!

Quelle: i. A. Joachim Richter, Lions Club Brilon-Marsberg

