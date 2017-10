Elftes Briloner CDU-Familienfest

Brilon-Totallokal: Trotz schlechtem Wetter fanden viele CDU-Mitglieder den Weg zur Schützenhütte…

brilon-totallokal: Das elfte Briloner CDU-Familienfest wurde auch in diesem Jahr seinem Namen gerecht. Trotz schlechtem Wetter fanden viele CDU-Mitglieder, aber auch viele Briloner Bürger den Weg zur Schützenhütte am Waldrand des Sonderkopfes. Gast in diesem Jahr war der heimische Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion Matthias Kerkoff.

In seiner Begrüßung ging der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann auf das Ergebnis der Bundestagswahl ein. Die CDU-Basis hoffe, dass die Bundespartei aus diesem schlechten Ergebnis die richtigen Konsequenzen ziehe und es nicht ignoriere. Sein besonderer Dank an diesem Nachmittag galt Michael Hilkenbach und seiner Familie, die dieses Familienfest seit Anfang an organisieren. Erfreuliches konnte er auch mitteilen, dass Berufskolleg Brilon für Wirtschaft und Verwaltung bleibt in seiner bisherigen Form selbständig bestehen. Das hat die CDU-Kreistagsfraktion vor wenigen Tagen einstimmig beschlossen.

Der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff ging in seinem Beitrag auf die 100-Tage Bilanz der neuen Landesregierung ein. Man habe in einem ersten Schritt die dramatische Unterfinanzierung der Kindertageseinrichtungen mit einem 500 Mio. Euro Rettungspaket verbessern können und werde nun in einem ersten Entfesselungspaket den versprochenen Bürokratieabbau beginnen.

Mit dem Ergebnis der Bundestagswahl könne man nicht zufrieden sein, auch wenn die CDU mit Abstand stärkste Fraktion bleibe. So habe sicherlich auch das TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten dazu beigetragen, dass man am Ende des Wahlkampfes vor allem über die kleinen Parteien gesprochen habe, da die Frage, wer stärkste Partei werde, nach dem eindeutigen Ausgang des TV-Duells für viele entschieden schien.

Nichts destotrotz gelte es nun in den Sondierungen und Verhandlungen die Handschrift der CDU sichtbar zu machen und den Wählerauftrag zu erfüllen.

Das Bild zeigt rechts Matthias Kerkhoff mit den Verantwortlichen der CDU-Brilon / Foto: CDU

Quelle: Wolfgang Diekmann

