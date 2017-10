Großbaustelle zwischen „Fettküche“ und Bredelar – Polizei plant weitere Verkehrskontrollen

Brilon/Bredelar. Wegen der Großbaustelle auf der B 7 zwischen „Fettküche“ und Bredelar wird seit geraumer Zeit ein Teil des Verkehrs von der B 7 aus als Einbahnstraße über die K 62 zur L 870 umgeleitet. Leider gibt es immer wieder Fahrzeugführer, welche die ca. 1,5 km lange Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung befahren, um sich so die längere Umleitung über Messinghausen / Beringhausen zu ersparen. Hierdurch kam es in den zurück liegenden´Tagen immer wieder zu extrem gefährlichen Situationen, wenn sich die korrekt fahrenden Fahrzeugführer plötzlich den „Falschfahrern“ gegenüber sahen. „Die Beschilderung der Strecke ist eindeutig und gut zu erkennen. Die Polizei wird die Strecke in der nächsten Zeit verstärkt überwachen.“