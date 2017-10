WAKA WAKA – Ein Hauch von Afrika am Berufskolleg Olsberg

Brilon-Totallokal: Studierende der Heilerziehungspflege am Berufskolleg Olsberg tauchten in afrikanische Atmosphäre…

brilon-totallokal: Olsberg. Waka Waka – viele erinnern sich noch an den offiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010, damals interpretiert von der kolumbianischen Sängerin Shakira. Seine Rhythmik, die Trommelmusik wie auch die dargestellte Tanz- und Lebensfreude mit ihrem afrikanischen Flair prägten vor sieben Jahren einen ganzen Sommer.

In jene afrikanische Atmosphäre tauchten am vergangenen Dienstag und Mittwoch Studierende des Bildungsgangs der Heilerziehungspflege am Berufskolleg Olsberg zusammen mit dem aus dem Senegal stammenden Ben Mamadou Diop ein.

Ben Mamadou Diop, der seit 25 Jahren jedes Jahr ein paar Monate in Deutschland verbringt und dort Menschen fürs Trommeln begeistert, gab den Studierenden einen ausführlichen Einblick in die afrikanische Musikkultur: So konnten sich die Studierenden nicht nur in der Praxis an verschiedenen Rhythmen, Trommeltechniken und Liedstücken selbst probieren, auch gab Diop ihnen umfangreiches Hintergrundwissen mit auf den Weg. Er stellte ihnen unterschiedliche Arten von Trommeln wie die Djembén oder die Dundumbas (Basstrommeln), Klangtechniken und die Herstellung solcher Klanginstrumente vor. Nachdem die Studierenden des Berufskollegs in zwei Kleingruppen mehrere Stunden lang geübt und viel Freude am Trommeln und den unterschiedlichen Techniken wie auch Rhythmen hatten, kam es zu einem erfolgreichem gemeinsamen Auftritt im Pädagogischen Zentrum des BKO’s. Unter dem Mitklatschen und -singen vieler dutzender Schüler und Lehrer des Berufskollegs inszenierten die Studierenden mit Ben Mamadou Diop und ihrem Klassenlehrer Benno Witteler einen eindrucksvollen Auftritt, der nicht nur ihnen viel Spaß und Begeisterung am Trommeln brachte, sondern durch den sie zudem gehörigen Jubel und Beifall der Zuhörer ernteten.

Abschließend gab Diop ihnen noch folgende Anekdote mit auf den Weg: Das berühmte Lied Waka Waka -This time for Africa von Shakira ist keineswegs ein neuer Hit; der Song entstand vor einigen Jahrzehnten in Kamerun und sei in Afrika – gerade unter Trommlern – sehr populär.

