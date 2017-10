Zwei Wochen Abenteuerzeltlager an der Nordsee vorüber

Brilon-Totallokal: 28 Kinder und 5 Betreuer verbrachten ihre Sommerferien im Zeltlager in Otterndorf.

brilon-totallokal: Auch das Wetter spielte fast immer mit! Nach der Gründung des Zeltlagers im Jahre 2013 sind der TuS Germania Bruchhausen und der TuS 31 Elleringhausen stolz darauf, bereits zum fünften Mal in Folge konstant das Zeltlager anzubieten.

Natürlich waren die Klassiker dieses Jahr wieder ganz vorne mit dabei: Die Wattwanderung mit Wattschlacht gleich am ersten Tag, viele gemeinsame Abendspiele, das Basteln der Lagerfahne mit anschließendem Schützenfest -umzug, diesmal sogar durch das ganze Camp. Abends ging es weiter in die Disko, mit der Lagerfeuerwehr konnte man seine Freunde ordentlich nass machen und die Ponys von der Pferdewiese standen für einen Ausritt bereit. Durch die Lage des Zeltlagers an der Elbmündung wurden die Kreuzfahrtschiffte Queen Mary 2, verschiedene AIDA‘s und die EUROPA des Öfteren bestaunt. Es war ein kunterbuntes Programm, wo für jeden wirklich etwas dabei war.

Doch es war auch neues im Programm mit dabei: Erstmals spielte das gesamte Zeltdorf „Capture the Flag“. In zwei großen Teams versuchte man jeweils die Fahne des anderen Zeltdorfes zu erobern, während die eigene beschützt werden musste. Dieses Jahr wurde auch in Otterndorf ein großes Feuerwerk angeboten, die „Flammen am See“. Das konnte man sich natürlich nicht entgehen lassen und spontan schlug man per Nachtwanderung dort auf.

Der Tagesausflug war natürlich auch wieder ein Höhepunkt. Dieses Jahr ging es in den Kletterpark nach Cuxhaven. Auf teils über 12 Meter hohen Podesten in den Bäumen konnten die Kinder klettern und sogar mit einer Seilbahn sich auf das nächste Podest schwingen. Nach dem Kletterausflug war dann noch genug Zeit, um ein wenig in Cuxhaven shoppen zu gehen und ein Eis zu essen.

Eine ganz besondere Freude war es dem Verantwortlichen Marius, dass dieses Jahr Ostwig zur gleichen Zeit dort war. In einem Kanuwettkampf konnte Ostwig den Sieg erringen, während im Fußballturnier Elleringhausen/Bruchhausen den Punkt mit nach Hause nehmen konnte. Ein faires miteinander und ein prima auskommen.

Am Ende des Lagers wurde es dann noch einmal richtig gruselig: Bis auf uns waren alle anderen Zeltdörfer bereits abgereist. Wo auf normalerweise 300.000m² Spielfläche über 600 Kinder herumtoben, war bis auf uns niemand mehr. Natürlich war das die perfekte Gelegenheit für die Gruselgeschichte gewesen …

Die beiden Vereine freue sich bereits, das Datum für die Fahrt im nächsten Jahr bekanntzugeben: Dann geht es los vom 08.08-21.08.2018. Im Winter bieten hier die Vereine einen Infoabend für alle Interessierten Eltern und Kinder an.

Quelle: Sophie Wiegelmann

