Baustoff mal anders

Brilon-Totallokal: Kreatives Gestalten von dekorativen Engeln und Vögeln aus Beton

brilon-totallokal: Wer den Werkstoff Beton nur aus dem Bausektor kennt, kann sich auf ein Kreativangebot der besonderen Art freuen: Susanne Brombach bietet an zwei Nachmittagen kreatives Gestalten mit Beton im Seniorenzentrum St. Engelbert an. Dekorative Engel und Vögel können an zwei Terminen gestaltet werden. Am 17.10.2017 und am 24.10.2017 findet das Angebot im Seniorenzentrum St. Engelbert (Kreativraum), Hohlweg 8, 59929 Brilon statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für Material fällt, je nach individuellem Verbrauch, ein Kostenbeitrag zwischen 10 € und 20 € an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich. Information und Anmeldung unter Tel 02961 9657 414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

