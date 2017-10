Belohnung für die Teilnahme am Volksbank Firmenlauf

Brilon-Totallokal: Scheck für Kindergärten und Grundschulen!

brilon-totallokal: In der Verwaltung der Briloner Stadtwerke ging es am 5. Oktober 2017 lebhafter zu als sonst. Schließlich hatte sich dort eine Gruppe von Kindern des AWO Kindergartens Lummerland mit ihren Erzieherinnen eingefunden. Stellvertretend für alle Schulen und Kindergärten, die an dem Bambini- und Schülerlauf beim diesjährigen Volksbankfirmenlauf teilgenommen hatten, wurde dem AWO Kindergarten – mit 17 Teilnehmern am stärksten vertreten – ein Spendenscheck in Höhe von 900,00 € überreicht, der auf knapp 20 Kindergärten und Schulen aufgeteilt wird.

Die Stadtwerke Brilon haben für jedes teilnehmende Kind 1,50 € gespendet und den Betrag – wie auch in den vergangenen Jahren – wieder großzügig aufgerundet. Fast 300 Kids haben dieses Jahr erfolgreich eine Laufstrecke von 400 m ( Kindergartenkinder ab 4 Jahren) bzw. 800 m (Grundschulkinder) absolviert und bekamen so noch zusätzlich zu ihrer Finishermedaille eine Finanzspritze für ihre Klassen- bzw. Kindergartenkasse.

Quelle: Ursula Schilling

