Kartenvorverkauf Herrensitzung in Madfeld

brilon-totallokal: Am 05.11.2017 um 11.11. Uhr wird mit der 11. großen Herrensitzung in der Madfelder Schützenhalle die Karnevalssession im Sauerland eingeläutet. Es ist mittlerweile schon Kult, dass Anfang November in Madfeld eine Herrensitzung startet. Für die Besucher aus einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern ist es fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden. Es ist ein Frühschoppen der besonderen Art und besonders für Vereinsvorstände, Vereinsmannschaften, Stammtische, Kegelclubs oder sonstige männliche Gruppierungen und natürlich alle begeisterten Karnevalisten gedacht. Aber auch als Junggesellenabschied bietet sich diese Veranstaltung als ideales Event an.

Die Besucher dürfen sich auf ein ca. fünfstündiges Programm freuen. Garde- und Show-Tänze, Comedy-Show, sowie zünftige Büttenreden sorgen bestimmt für ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Programm. Schon zu Beginn der Sitzung wird der Top-Bauchredner aus dem Ruhrgebiet, Micha mit seiner wilden Hilde, die Zuschauer mit seinen frechen und spontanen Darbietungen begeistern. Aber auch der Bauer Aloysius wird mit seiner Büttenrede die Lachmuskeln der Männer strapazieren.

Als Stargast konnte die Stimmungssängerin Marry arrangiert werden. Alle Mallorca-Fans werden sie dort bestimmt schon einmal live erlebt haben. Die sympathische Frohnatur ist zur Prinzessin am Ballermann aufgestiegen und tritt regelmäßig im legendären Bierkönig und Oberbayern auf der Partyinsel Nr. 1 auf. Einen weiteren Showteil übernimmt eine Burlesque-Tanzgruppe. Die Show-Gruppe wird mit ihren zwei Auftritten so manches Männerherz höher schlagen lassen. Vier Nummerngirls werden die einzelnen Programmpunkte in bekannter Art und Weise ankündigen. Auch werden in diesem Jahr wieder zwei Topless-Bedienungen die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen.

Außerdem findet eine Tombola statt, bei der zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen sind. Die musikalische Gestaltung vor, während und nach der Herrensitzung übernimmt die Gruppe Madfelder Fetentechnik MFT. Zu dieser Veranstaltung sind alle Männer ab 18 Jahren aus Nah und Fern recht herzlich eingeladen.

Ab sofort sind Kartenbestellungen möglich. Sowohl per E-Mail unter herrensitzung@madfeld.com als auch telefonisch unter 0171/6817440 werden Kartenwünsche entgegengenommen. Am Sonntag, den 22.10.2017 können die Karten ab 10.00 Uhr persönlich im Speiseraum der Madfelder Schützenhalle abgeholt werden. Auch ein Restkartenverkauf ist von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ggf. noch möglich.

Nähere Informationen unter www.herrensitzung.com.

