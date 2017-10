Kino am Freitag in der Sparkasse

Brilon-Totallokal: „Grießnockerlaffäre“ im KINOSTAR

brilon-totallokal: Am Freitag, 13. Oktober 2017 ist es wieder soweit. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt im Atrium der Hauptstelle am Briloner Markt in Kooperation mit dem Kino Willingen die Komödie „Grießnockerlaffäre“.

Filmbeginn: 20.00 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr. Eintritt: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland Ticket-Hotline: 02961-7930

Zum Film: Grießnockerlaffäre Komödie, Deutschland 2017

Am Morgen nach einer wilden Polizisten-Hochzeit wird der immer noch leicht angetrunkene Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) unsanft von den schwer bewaffneten Kollegen des Sondereinsatzkommandos geweckt, die ihn wegen Mordverdachtes festnehmen: Sein Vorgesetzter, Kommissar Barschl (Francis Fulton-Smith), wurde mit Franz‘ Taschenmesser im Rücken tot aufgefunden – und Franz und Barschl waren im ganzen Dorf als Rivalen und Erzfeinde bekannt.

Glücklicherweise verschafft Franz’ Vater (Eisi Gulp) ihm ein Alibi, so dass er immerhin wieder auf freien Fuß kommt. Gemeinsam mit seinem Kumpel und Kollegen Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) nimmt Franz die Ermittlungen auf. Doch nebenbei muss er sich noch mit zahlreichen anderen Problemen herumschlagen, wie Paul (Branko Samarovski), der Jugendliebe seiner Oma (Enzi Fuchs), und seiner Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), die auf die Hochzeit drängt.

FSK: ab 12 freigegeben

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland



Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon