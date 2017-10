Klassentreffen „50“ Jahre

Brilon-Totallokal: Schulentlassung vor 50 Jahren

brilon-totallokal: Im Juli 1967 wurden sie als erstes 9. Schuljahr aus der Engelbertschule in Brilon entlassen. Klassenlehrer war Clemens Egger. Die Schüler dieser Klasse kamen aus Altenbüren, Gudenhagen-Petersborn, Scharfenberg, Rösenbeck und Wülfte. Aus Anlass dieses Jubiläums ist ein Klassentreffen geplant am Samstag, 04. November 2017 ab 18:00 Uhr im Landhotel Schnier in Scharfenberg. Anmeldungen bis zum 25.10.17 an Rita Dietz (Becker) -02991 1328 und Wolfgang Kraft – 02964/529 oder kraft-alme@t-online.de.

Das Foto entstand am Tag vor Entlassung am 14.7.1967.

Quelle: Wolfgang Kraft

