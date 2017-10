Konzert mit Messana Menke

Brilon-Totallokal: “ Strada facendo – Entlang des Weges”

brilon-totallokal: Nach fast 20 Jahren gemeinsamer musikalischer Zusammenarbeit freuen sich Pietro Messana und Christoph Menke auf ein besonderes Concerto, das die Titel und Songs präsentiert, die sie in all den Jahren begleitet und musikalisch geprägt haben. Der Konzertabend entführt die Besucher in der stimmungsvoll und herbstlich dekorierten Aula der Marienschule Brilon in die Welt der Musicclubs.

Es werden Songs von Paolo Conte, Zuccherro, Adriano Celentano, Sting , Billy Joel, Joe Cocker , Rick Wakeman, Keith Emerson und weiteren Komponisten erklingen. Seit vielen Jahren arbeiten Pietro Messana, Sänger und Pädagoge aus Hallenberg und Christoph Menke, Pianist und Musikpädagoge aus Brilon in verschiedenen musikalischen Projekten zusammen. Nur mit Stimme und Klavier ausgestattet, gestalten sie unplugged und ganz nah am Publikum ihre Live- Konzerte, die gerade dadurch so mitreissend, bewegend und ausdrucksstark sind.

Termin: Samstag,11.November um 20.00 Uhr in der Aula der Marienschule Brilon

Tickets: Sekretariat der Marienschule Brilon / Das Buch Brilon / Music World Brilon / Käpt´n Book Olsberg / Abendkasse ( falls vorhanden)

Quelle: Christoph Menke

