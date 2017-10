Tag der offenen Tür und Anmeldung an der Engelbertschule

Brilon-Totallokal: Rundgang durch das Schulgebäude

brilon-totallokal: Am Samstag, 14. Oktober 2017, lädt die St. Engelbertschule alle zukünftigen Erstklässler und ihre Eltern zum Rundgang durch das Schulgebäude ein. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr stellt sich die Schule vor. In verschiedenen Klassenräumen sowie in der Turnhalle warten vielfältige Angebote auf die Kinder. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken mit Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren sowie auch die Betreuungsangebote der St. Engelbertschule kennenzulernen.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 01. Oktober 2011 bis 30. September 2012 geboren sind.

Die Anmeldung der Lernanfänger findet in der Zeit vom Dienstag, 17.10.2017 bis 19.10.2017 sowie in der Zeit vom 07.11.2017 bis zum 09.11.2017 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Am Mittwoch, 18.10.2017 sowie Dienstag, 07.11.2017 werden zusätzlich noch Termine in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr angeboten. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir ab dem 10.10.2017 in der Zeit von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr um telefonische Terminabsprache unter der Nummer 02961 / 96320. Zur Anmeldung bringen Sie bitte Ihr Kind, das ausgefüllte und von beiden Erziehungsberechtigten unterschriebene Formular zur Schulanmeldung (liegt in den Kindergärten aus) sowie eine Kopie der Geburtsurkunde mit. Nähere Informationen zu weiteren erforderlichen Unterlagen zur Schulanmeldung hängen im Kindergarten aus.

