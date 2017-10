Wenn Olsberger nach Olsberg kommen – 40 Jahre Freundschaft

Brilon-Totallokal: „Besuch von weit weg – aus Olsberg“

brilon-totallokal: Wenn die Olsberger nach Olsberg kommen, ist in Olsberg immer etwas los. „Wir haben Besuch von weit weg – aber der kommt aus Olsberg“, schmunzelte Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer beim Empfang der Delegation aus Olsberg in der Schweiz. Seit 40 Jahren verbindet die beiden gleichnamigen Orte eine intensive Freundschaft. Der Schweizer Gemeindeamtmann Franz Bechler hatte damals an Olsberg an der Ruhr geschrieben und einen näheren Kontakt angeregt. 1974 reiste eine erste Delegation von der Ruhr in den Kanton Aargau – mit dabei: Josef Fischer, der Vater des heutigen Bürgermeisters Wolfgang Fischer.

Besiegelt wurde die Freundschaft zwischen den beiden Olsbergs im August 1977 beim Bänklifest: Damals waren 160 Sauerländer mit drei Reisebussen in die Schweiz gefahren, um mit den Olsbergern gemeinsam zu feiern. Dabei wurde gegenseitig ein „Buch der Freundschaft“ überreicht, in dem gemeinsame Aktivitäten festgehalten wurden und werden. Zum 40-Jährigen schenkten die Schweizer der Stadt Olsberg eine neue Fahne ihres kleinen Dorfes. Bürgermeister Wolfgang Fischer freute sich auf „unkomplizierte Tage und einen lockeren Austausch“ mit den Gästen aus der Schweiz. Man wolle die Gelegenheit nutzen, die Freundschaft intensiver zu feiern.

Die Gemeinde und die Stadt gleichen Namens sind ein ungleiches Paar: Olsberg an der Ruhr zählt rund 15.000 Einwohner. Olsberg im Aargau hat gerade mal etwa 350 Einwohner. Olsberg die kleinste Gemeinde im Bezirk Rheinfelden, Kanton Aargau. Das Gemeindegebiet umfasst 468 Hektar. Davon sind 286 Hektar Wald. Zentrale Einrichtungen wie Kindergarten und Primarschule sowie ein eigenes Gemeindezentrum mit Gemeindeverwaltung, Saal, Feuerwehr, Zivilschutzanlage und Gemeindewerk bestehen im Dorf. Olsberg liegt in der Randzone zwischen den Kantonen Aargau und Baselland. Das Dorf liegt im westlichsten Teil des Fricktales, ungefähr 20 Autominuten von Basel entfernt.

Bildzeile: Als Gastgeschenk brachten die Schweizer Olsberger unter anderem eine neue Fahne mit nach Olsberg an der Ruhr.

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH / Foto: Stadt Olsberg

