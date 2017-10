Workshop für Vorlesepaten

Brilon-Totallokal: „Lesespaß von Anfang an – so gelingt es“

brilon-totallokal: Auf Einladung der Stadtbibliothek Brilon und der Sparkasse Hochsauerland fand am vergangenen Wochenende der Workshop „Lesespaß von Anfang an – so gelingt es“ in Brilon statt. Christine Kranz von der Stiftung Lesen gab zahlreiche Tipps und Hinweise rund um das Thema Vorlesen. Mit Vorschlägen von der Planung einer Vorleseaktion, über die Auswahl des richtigen Bilderbuches bis hin zu zahlreichen kreativen Ideen begeisterte die Dozentin die Teilnehmer des Workshops. „Ich gehe voll motiviert aus dieser Veranstaltung nach Hause!“ so eine Teilnehmerin, die im Offenen Ganztag tätig ist. Neben Mitarbeiterinnen aus Kitas haben auch zukünftige ehrenamtliche Vorlesepaten den Workshop besucht.

BU.:Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshop mit der Dozentin Christine Kranz von der Stiftung Lesen

Quelle: Anja Meyer, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon